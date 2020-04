La pandémie du coronavirus dans le monde en chiffres

mercredi, 22 avril, 2020 à 10:30

Rabat – Ci-après le nouveau bilan de l’évolution de la pandémie du Covid-19 dans le monde, qui a provoqué, à ce jour, au moins 177.789 décès dans 209 pays et territoires dénombrés depuis son apparition en décembre, avec 2.565.879 cas confirmés, dont 696.861 guéris :

Le Maroc a enregistré jusqu’à présent 3.377 cas de contamination au Covid-19, dont 398 personnes guéries et 149 décès, alors que 15.569 cas ont été exclus suite à des tests négatifs effectués au laboratoire.

Aux États-Unis, le bilan des personnes testées positives a grimpé à 819.175, ce qui en fait le pays le plus touché par le Covid-19. Le pays compte 45.343 décès et 82.973 guérisons.

Les pays les plus touchés après les États-Unis sont l’Espagne avec 208.389 cas, 21.717 morts et 85.915 guérisons, l’Italie avec 183.957 cas, 24,648 décès et 51.600 guérisons et la France où le nombre de cas confirmés a grimpé à 158.050 cas, dont 20.796 morts et 39.181 guérisons.

De son côté, l’Allemagne, qui figure parmi le top 5 des pays les plus touchés du nouveau coronavirus, a recensé 148.453 cas d’infection au Covid-19, dont 5.086 morts et 99.600 guérisons.

D’autres pays européens ont été également affectés par la pandémie du coronavirus comme la Grande-Bretagne (129.044 cas et 17.337 morts), la Belgique (40.956 cas et 5.998 morts), les Pays-Bas (34.134 cas) ou encore la Suisse (28.063 cas).

Par ailleurs, 57.999 cas ont été recensés en Russie, 11.512 cas au Japon et 10.694 autres en Corée du Sud, alors que l’Australie compte près de 6,647 cas de contamination, 74 décès et 4.920 cas guéris.

L’Arabie saoudite n’est pas en reste avec 11.631 cas enregistrés, dont 109 décès et 1.640 guérisons, tout comme la Palestine où 466 cas ont été confirmés, dont 4 décès et 71 guérisons.

En ce qui concerne la répartition géographique continentale de la propagation du Covid-19, l’Europe arrive en tête du peloton avec 1.146.346 cas, 108.008 décès et 350.039 guérisons, suivie de l’Amérique 972.814 cas, 52.949 morts et 140.287 personnes guéries.

L’Asie vient en troisième place avec un total de 412.369 cas, 15.532 décès et 193.095 personnes guéries, suivie de l’Afrique avec 25.431 cas, 1.197 décès et 6.780 personnes guéries, alors que l’Océanie ferme la marche avec 8,198 cas, dont 88 morts et 6.016 guérisons.