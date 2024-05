Le patrimoine culturel marocain à l’honneur au Panama

lundi, 27 mai, 2024 à 0:19

Panama City – La richesse et la diversité du patrimoine culturel et artistique du Maroc ont été mis à l’honneur à Panama City, à l’occasion d’un forum initié sous le signe «Le Maroc au Panama pour tisser des liens».

Plusieurs activités ont été organisées dans le cadre de cette première édition tenue du 20 au 24 mai, en partenariat entre le ministère des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, l’Office national marocain du tourisme et l’ambassade du Royaume au Panama, ainsi que le ministère des Relations extérieures, le ministère de la Culture et l’Institut technique supérieur spécialisé, côté panaméen.

Le palais présidentiel de ce pays des Caraïbes a accueilli, à cette occasion, une cérémonie marquant la fin des travaux de restauration du patio andalou au sein dudit bâtiment, un chantier mené avec brio par des artisans marocains.

Selon un communiqué de la représentation diplomatique du Maroc à Panama City, cette cérémonie a été présidée par la Première dame du Panama, Yazmine Colon de Cortizo qui a salué, dans une allocution de circonstance, les progrès positifs dans les relations entre le Maroc et le Panama, exprimant ses remerciements et sa gratitude au Royaume pour avoir entrepris la restauration de ce chef-d’œuvre architectural.

Lors de cette cérémonie à laquelle ont participé notamment la ministre panaméenne de la Culture, le ministre de la Présidence et de hautes personnalités de ce pays, un hommage a été rendu à l’équipe d’artisans qui a mené à bien l’œuvre de rénovation.

D’autre part, la ministre panaméenne de la Culture, Giselle Gonzalez Villaroy, accompagnée de l’ambassadeur du Royaume, Bouchra Boudchiche, a inauguré une exposition de photos mettant en relief le patrimoine culturel et civilisationnel du Maroc.

Sur la place historique de la Cathédrale, un groupe de musique Gnaoua et l’orchestre andalou de Tetouan ont, par ailleurs, donné un concert animé en compagnie d’un groupe musical d’origine africaine et ce, en commémoration de la Journée de l’Afrique.

Selon le communiqué, l’autre moment fort de ce premier forum culturel et artistique est la soirée de gala marocaine organisée au sein du palais Simón Bolívar, siège du ministère panaméen des Affaires étrangères, en présence de personnalités du monde de la politique, de la diplomatie et des affaires.

La ministre des Relations extérieures de ce pays caribéen, Janaina Tewaney Mencomo, a passé en revue les similitudes entre le Maroc et le Panama, expliquant que son pays constitue “une porte d’entrée vers l’Amérique latine, tandis que le Maroc est une porte d’entrée vers l’Afrique et un acteur majeur dans le monde arabe”.

Elle a en outre souligné les différents aspects de la coopération entre les deux pays dans divers domaines, notamment la technologie, les énergies renouvelables, le tourisme et la culture.

La ministre a, d’autre part, salué la mise en place par le Maroc de la « Bibliothèque Roi Mohammed VI» au siège du Parlement d’Amérique latine et des Caraïbes (Parlatino), à Panama City, ainsi que la rénovation du patio andalous au palais présidentiel de la République, soulignant «l’immense honneur de bénéficier du patrimoine historique et culturel que le Maroc a accumulé au cours des siècles et de dynamiser les échanges culturels au service du développement durable».

De son côté, l’ambassadeur du Maroc a mis en avant l’engagement du Maroc à consolider les relations bilatérales et à en faire un modèle d’amitié et de coopération, en droite ligne de la vision de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui ne cesse de mettre l’accent sur l’importance de renforcer les liens de coopération Sud-Sud.

La diplomate a en outre relevé l’importance d’oeuvrer en commun pour édifier un partenariat exemplaire.