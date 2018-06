Violence contre les Palestiniens: l’Assemblée générale de l’Onu fustige Israël

mercredi, 13 juin, 2018 à 22:48

New York – Une large majorité d’Etats membres de l’Assemblée générale de l’Onu ont voté mercredi pour une résolution fustigeant l’usage excessif et indiscriminé de la force par les forces israélienne contre les civils palestiniens, exigeant des mesures pour la protection des Palestiniens et une enquête indépendante.