Canada: l’homme politique Donald Arseneault nommé consul honoraire du Maroc au Nouveau-Brunswick

mercredi, 20 janvier, 2021 à 15:04

Montréal – L’homme politique canadien Donald Arseneault a été nommé Consul honoraire du Maroc à Fredericton au Nouveau-Brunswick (Est du Canada), a indiqué l’ambassade du Royaume à Ottawa.

“Nous nous réjouissons de pouvoir développer davantage la coopération entre le Maroc et le Nouveau-Brunswick”, a déclaré à la MAP l’ambassadeur du Royaume au Canada, Souriya Otmani.

Ayant occupé plusieurs postes ministériels au Nouveau-Brunswick, le nouveau consul compte à son actif 15 ans d’expérience de haut niveau en matière de direction des affaires politiques et des relations avec divers acteurs.

Depuis 2019, M. Arseneault occupe le poste de directeur du groupe Stratégies Atlantique Inc., une entreprise tournée vers le développement des affaires, les relations gouvernementales, les affaires politiques, et les relations stratégiques et de travail.

Le Nouveau-Brunswick compte une communauté marocaine composée essentiellement des étudiants de l’Université de Moncton, l’une des plus importantes au Canada.

Seule province officiellement bilingue du pays nord-américain, son économie est basée sur les ressources forestières, l’industrie minière, la pêche et le tourisme.