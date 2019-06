Le Complexe Tanger-Med est la concrétisation d’une ambition royale volontariste et visionnaire (M. Brini)

vendredi, 28 juin, 2019 à 18:55

Province de Fahs Anjra – Le complexe Tanger Med est la concrétisation d’une ambition royale volontariste et visionnaire, a assuré, vendredi, le président du Conseil de surveillance de l’Agence spéciale Tanger-Méditerranée (TMSA), M. Fouad Brini, soulignant que son site d’implantation, voulu par SM le Roi Mohammed VI à la croisée des routes maritimes, s’est révélé juste et pertinent.

Ce Complexe dote le Royaume d’une infrastructure de rang mondial sur le Détroit de Gibraltar, et fait du Maroc un acteur portuaire et industriel de premier plan en Afrique et en Méditerranée, a affirmé M. Brini dans une allocution à l’occasion de la cérémonie de lancement des opérations portuaires de Tanger Med II, présidée vendredi par SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, qui représentait Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

La décision clairvoyante du Souverain de lancer les études puis les travaux du port Tanger Med 2, dès la fin de la précédente décennie, au moment ou les économies les plus développées étaient en crise, et en proie au doute, a permis à Tanger Med de tripler ses capacités, en passant de 3 millions à 9 millions de conteneurs par an, a-t-il poursuivi, notant que Tanger Med est aujourd’hui la première capacité portuaire en Méditerranée.

En connectant le Maroc à 77 pays et 186 ports, le port Tanger Med a contribué à installer le Royaume sur la scène maritime internationale et à le hisser de la 83eme à la 17ème place dans le classement de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED), a indiqué M. Brini.

Le Président du Conseil de surveillance de TMSA a rappelé à cette occasion que Tanger Med était la 1ere plateforme import-export du Royaume, avec des flux d’une valeur globale de 317 milliards de dirhams, en 2018.

Le port Tanger Med 1 a, au titre de cette même année, traité 3,4 millions de conteneurs, ce qui lui a valu de se positionner comme le premier port en Afrique, devant Port Saïd sur le Canal de Suez, et Durban en Afrique du Sud, s’est félicité M. Brini, ajoutant que Tanger Med était le premier port africain à obtenir le label «EcoPorts», qui distingue les installations qui respectent les normes environnementales de l’”European Sea Ports Organization” (ESPO).

“A ce jour, Les zones d’activités de Tanger Med, ont vu également, l’installation de plus de 912 entreprises ; dans les domaines industriels, logistiques et de services et ont permis la création de plus de 75.000 emplois directs”, a-t-il dit.

Le Port de Tanger Med est également devenu le premier port d’entrée des marocains du monde, que SM le Roi n’a de cesse d’entourer de Sa Haute Sollicitude, a soutenu M. Brini, faisant observer que Tanger Med est un acteur engagé pour le développement humain, grâce aux projets menés par sa Fondation, notamment ceux de réhabilitation des écoles, d’adduction d’eau potable, ou encore le programme plages propres.

Cette élan de développement se poursuivra, sous l’impulsion de SM le Roi, à la faveur d’un nouveau programme d’investissement de 9 milliards de Dirhams, a annoncé M. Brini, ajoutant que ce programme d’investissement vise à accompagner la croissance des exportations marocaines, industrielles et agricoles, à travers des extensions des capacités de traitement portuaires, et l’aménagement de nouvelles zones de facilitation, en particulier pour le Transport International Routier.

Cette dynamique contribuera à l’amélioration de la compétitivité logistique du continent africain, et à l’intégration du Maroc dans les principaux corridors logistiques mondiaux, en plaçant Tanger Med dans un proche horizon, dans le top 20 Mondial des ports à conteneurs, a-t-il relevé.

M. Brini n’a pas manqué de souligner que douze ans après le démarrage effectif du Complexe Tanger Med, le modèle de gouvernance de l’Agence Spéciale Tanger Med, est cité régulièrement parmi les meilleures pratiques mondiales, en tant que projet structurant et intégré, particulièrement en termes de partenariat public privé et de synergie industrialo-portuaire.

“A ce jour, plus de 88 milliards de dirhams ont ainsi été investis, dont 53 milliards de dirhams par les opérateurs privés”, a-t-il précisé.

Et de souligner que l’essor que connait la région du Nord du Royaume, véritable territoire d’opportunités, connaîtra une nouvelle accélération grâce au nouveau projet ambitieux de la Cité Mohammed VI Tanger Tech, dont le développement se fera en parfaite synergie avec les projets portuaires et logistiques de Tanger Med.