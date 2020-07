Covid-19 : L’aide médicale marocaine aux pays africains, l’Initiative humanitaire par excellence

mercredi, 15 juillet, 2020 à 11:50

Par Hassan AOURACH

Dakar – Si la pandémie du Covid-19 a donné lieu à quelques rares actions humanitaires à travers le monde, l’aide médicale accordée par le Maroc à plusieurs pays africains reste, de par sa dimension et son immense champ d’action, l’Initiative humanitaire par excellence.

Sous le poids écrasant du nouveau coronavirus qui continue à sévir partout et peser lourdement sur les équilibres fragiles des systèmes de santé dans plusieurs régions du continent, l’Afrique a besoin plus que jamais de gestes de solidarité et d’initiatives palpables envers les populations menacées. Le Maroc a répondu présent.

Sur très Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, une opération humanitaire d’envergure a été, en effet, lancée au profit de plusieurs pays africains frères pour les accompagner dans leurs efforts de lutte contre le coronavirus.

Cette importante Initiative Royale qui reflète l’intérêt particulier accordé par le Souverain au renforcement de la coopération interafricaine dans le domaine de la lutte et de la protection contre la pandémie de Covid-19, a porté sur l’acheminement, via des ponts aériens, d’importants lots d’équipements et produits de protection et de prévention ainsi que des médicaments.

L’aide qui s’inscrit dans le cadre de la solidarité agissante du Royaume à l’égard des pays africains frères et du Sénégal, particulièrement, avec lequel le Maroc entretient des relations séculaires et privilégiées, comprenait notamment d’importants lots de masques de protections, de visières, de charlottes, de blouses, outre du gel hydroalcoolique, ainsi que des lots de chloroquine et de d’Azithromycine.

Plusieurs pays des quatre coins du continent ont bénéficié de ce geste humanitaire initié sur Très Hautes Instructions de SM le Roi et qui concrétise, une nouvelle fois, l’engagement africain du Souverain et Sa volonté à accompagner les pays frères et amis dans leurs efforts de développement et d’épanouissement.

Face au Covid-19 qui menace d’anéantir l’effort de développement d’un continent déjà confronté à une multitude de défis, l’Afrique a besoin d’un tel geste humanitaire, et en leader africain soucieux du bien-être des Africains, SM le Roi Mohammed VI a pris le devant comme à l’accoutumée.

Cette action de solidarité s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative lancée par le Souverain, le 13 avril 2020, en tant que démarche pragmatique et orientée vers l’action, destinée aux pays africains frères, permettant un partage d’expériences et de bonnes pratiques et visant à établir un cadre opérationnel afin d’accompagner leurs efforts dans les différentes phases de gestion de la pandémie.

Joignant l’acte à la parole, SM le Roi a prouvé, une nouvelle fois, que la politique africaine du Royaume est un choix stratégique et délibéré pour un partenariat sud-sud et une coopération solidaire et tournée vers l’avenir avec comme objectif et centre d’intérêt, l’épanouissement de l’élément humain.

Les réactions à cette importante aide marocaine ont été unanimes à souligner son caractère humanitaire et sa dimension solidaire.

Pour le ministre sénégalais de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, cette initiative est l’expression “d’une grande solidarité et d’une fraternité exemplaire”. Elle montre, selon lui, que la coopération sud-sud en matière de solidarité, et au-delà, en matière économique et sociale, est une règle d’or que les pays africains doivent installer entre eux.

Qualifiée de geste symbolique dans un contexte particulier et inédit, l’aide médicale marocaine entérine, selon le directeur du think tank africain “Timbuktu Institute-African Center for Peace Studies”, Bakary Sambe, “un leadership continental porté par une option africaine assumée”.

“Le geste de SM le Roi du Maroc garde toute sa symbolique dans un contexte particulier et inédit où l’Afrique est frappée par une crise qui n’épargne pas ses partenaires internationaux”, a confié à la MAP, M. Sambe, également professeur à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis, au Sénégal.

Face au Covid-19, la réponse doit être globale et concertée, et pour avoir un impact sur le bien-être des populations, cette réponse doit donner lieu à des actions de solidarité réelles et palpables.

Cet impératif, le Maroc l’a très bien saisi et mis en œuvre, et l’importante aide médicale accordée à plusieurs pays africains est une démonstration des plus éloquentes de l’engagement effectif du Royaume pour l’accompagnement de l’élan de développement du contient.