Le Discours Royal donne la priorité à l’élaboration d’un projet de soutien aux catégories sociales les plus vulnérables (universitaire)

samedi, 10 octobre, 2020 à 16:01

Marrakech – Le Discours Royal adressé, vendredi, par Sa Majesté le Roi Mohammed VI au Parlement à l’occasion de l’ouverture de la 1ère session de la 5ème année législative de la 10ème législature, donne la priorité à la question de l’élaboration d’un projet de soutien aux catégories sociales les plus vulnérables, a souligné le Professeur de Sciences Politiques à la Faculté de droit relevant de l’Université Cadi Ayyad-Marrakech, Dr. Mohsine El Ahmadi.

“Le concept fort du discours royal a été celui de l’élaboration d’un projet de soutien aux catégories sociales les plus vulnérables, notamment la généralisation de la couverture médicale obligatoire à l’horizon 2022 et la généralisation des indemnités familiales pour 7 millions d’enfants scolarisés ou en âge de scolarisation”, a ajouté cet universitaire dans une déclaration à la MAP.

Il s’agit aussi de l’élargissement de la base des abonnés au régime de retraite pour inclure 5 millions d’actifs, et de la généralisation des indemnités de chômage à cause de perte d’emploi, a précisé cet universitaire.

Par ailleurs, le discours Royal a rappelé le contexte particulier de la reprise des activités parlementaires notamment la persistance de la Covid-19 et ses conséquences “fâcheuses” sur la société et l’économie du Royaume.

En ce sens, le discours royal a mis en exergue une vision claire des objectifs ainsi que des moyens déployés pour lutter contre les effets très négatifs de la pandémie, a ajouté le professeur El Ahmadi.

Cet universitaire n’a pas manqué également de souligner que Sa Majesté le Roi Mohammed VI a précisé que le contrat social entre l’Etat et la société devrait être reconduit sur une nouvelle base, celle du développement économique dans la solidarité entre le monde urbain et le monde rural.

Et de conclure que le Discours Royal s’est articulé autour de trois axes à savoir : la relance de l’économie, l’amélioration du vécu quotidien des citoyens et, finalement, la solidarité horizontale entre les classes sociales et la justice territoriale.