Le leadership visionnaire de SM le Roi Mohammed VI, une source d’inspiration (politologue rwandais)

samedi, 18 juillet, 2020 à 12:39

Kigali – Le leadership visionnaire de Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur de la coopération Sud-Sud, le co-développement et l’intégration du continent africain est une source d’inspiration, a affirmé le directeur du Centre rwandais des priorités économiques et politiques (CEPP), Alexis Nkurunziza.

“Les pays africains sont appelés à tirer les leçons de la vision clairvoyante du Souverain, qui a fait du Maroc, en l’espace de deux décennies, un champion en matière des investissements intra-africains et un modèle de l’émergence africaine”, a souligné le politologue et analyste rwandais dans une déclaration à la MAP.

Si le Royaume se positionne aujourd’hui comme l’un des pays les plus influents du continent, c’est parce qu’il a su faire évoluer son propre modèle selon une approche globale et inclusive avant de viser ensuite la plateforme africaine, a-t-il expliqué, ajoutant que l’expérience cumulée par le Royaume dans les secteurs clés de l’économie est à même d’aider l’Afrique à relever les nombreux défis du développement durable.

“Le savoir-faire marocain, notamment dans les domaines des affaires, des finances, de l’agriculture et des énergies renouvelables compte parmi les plus performants à l’échelle mondiale. La bonne nouvelle c’est que le Royaume, sous le leadership d’un Roi moderne et visionnaire, est disposé à partager ses expertises avec les énergies positives du continent”, a indiqué l’analyste.

Au-delà de ses expériences et expertises reconnues à l’échelle mondiale, a-t-il poursuivi, la position géographique du Maroc et ses relations lui permettent d’être un l’interlocuteur privilégié entre l’Afrique et l’Europe mais aussi entre l’Afrique et la région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord.

“Cela signifie que le Royaume est bien positionné pour mener à bien le projet de l’intégration régionale du continent africain, une intégration fondée sur la solidarité et le co-développement”, a fait valoir le directeur du CEPP.

Par ailleurs, le politologue a relevé que les aides médicales envoyées par le Maroc à de nombreux pays africains, sur Hautes Instructions de SM le Roi Mohammed VI, pour les accompagner dans la lutte contre la pandémie du Covid-19 constituent une preuve concrète de la solidarité africaine prônée par le Royaume.

Ces aides médicales, a-t-il ajouté, représentent également un appel à l’entraide adressé aux pays africains et un message clair qui dit que “l’avenir de l’Afrique repose sur les épaules des Africains”.