Maroc-Mauritanie: MM. Alj et Ould Cheikh Ahmed discutent de la facilitation de l’investissement

mercredi, 23 février, 2022 à 16:26

Casablanca – Le président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), Chakib Alj, et le président de l’Union nationale du patronat Mauritanien (UNPM), Zein El Abidine Ould Cheikh Ahmed, ont tenu, mercredi à Casablanca, une séance de travail pour discuter de la promotion des relations économiques et commerciales entre le Maroc et la Mauritanie et la facilitation de l’investissement