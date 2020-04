Le Ramadan en Russie entre strict respect des mesures anti-coronavirus et attachement aux valeurs de l’Islam

jeudi, 30 avril, 2020 à 12:41

Par -Issam Elgreni-

Moscou – Le mois sacré de Ramadan est accueilli par la communauté musulmane de Russie, en cette année marquée par la propagation du coronavirus, avec le strict respect des mesures de lutte contre la pandémie et le souhait de mettre en avant les valeurs de partage, d’entraide et de solidarité.

Bien que les prières collectives soient suspendues lors de ce mois béni en raison de la fermeture des mosquées afin de lutter contre le coronavirus, les millions de musulmans de Russie accomplissent les prières en utilisant les technologies et en manifestant leur attachement aux valeurs de partage et d’entraide durant ce mois sacré.

Le Conseil des Ouléma de l’Organisation religieuse centrale des musulmans de Russie (DUM) avait, une semaine avant le début du Ramadan, appelé les membres de la communauté musulmane de Russie à accomplir les prières surérogatoires «Tarawih» chez eux, afin de respecter l’interdiction des rassemblements de masse décrétée dans toutes les régions du pays, soulignant que les prières seront effectuées dans les Mosquées en présence notamment de l’Imam et du Muezzin.

Le Conseil a également noté que si cette interdiction est prolongée en raison de la situation épidémiologique dans le pays, la suspension des prières dans les mosquées pourrait être prolongée jusqu’à la fin du mois sacré, y compris le jour de l’Aid Al-Fitr, ou au contraire, les mosquées pourraient être ouvertes aux fidèles si la situation épidémiologique s’améliore.

Dans ce contexte, les musulmans de Russie observent le jeûne tout en créant une atmosphère spirituelle dans leurs domiciles, et en veillant à aider leurs proches et les plus démunis.

C’est dans ce cadre que le mufti de la région de Moscou, Rushan Abbyasov, a indiqué dans une déclaration à la presse que les mesures prises par les autorités religieuses de Russie, notamment la suspension des prières collectives dans les mosquées, visent en premier lieu à protéger la population des risques de la pandémie, et à accompagner les efforts préventifs des autorités pour vaincre le coronavirus.

Il a souligné que l’usage des technologies durant le mois sacré permettra notamment aux croyants de suivre les prières en direct ainsi que les prêches des Imams, outre le partage de la lecture du Saint Coran entre différentes communautés.

M. Abbyasov a également noté que les membres de la communauté musulmane ont, depuis le début des mesures de confinement et de quarantaine dans le pays, veillé à se porter volontaires pour livrer des vivres aux personnes âgées et aux nécessiteux, ajoutant que cet effort se poursuivra tout au long du mois sacré.

Le Conseil des muftis de Russie a ainsi mobilisé des centaines de bénévoles afin d’apporter l’aide aux personnes âgées et nécessiteuses durant la période du confinement et de la quarantaine, en leur apportant des vivres et des médicaments, tout en respectant scrupuleusement les mesures de protection contre la pandémie.

Le DUM a également noté que durant le mois sacré et compte tenu des restrictions de lutte contre la pandémie, l’acquittement de la Zakat sera effectué par voie électronique et sera centralisée au niveau des mosquées et des fondations caritatives puis distribuée aux nécessiteux dans toutes les régions du pays.

La pandémie de coronavirus qui touche la Russie dans toutes ses composantes n’affectera pas, en définitive, la foi des croyants et leur attachement à faire du Ramadan un mois de pardon, de spiritualité et de solidarité.