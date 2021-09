Scrutin du 8 septembre, reflet d’une démocratie “stable et exemplaire” (vice-président de la Fédération des journalistes du Pérou)

vendredi, 10 septembre, 2021 à 23:06

Lima – Le vice-président de la Fédération des journalistes du Pérou, Ricardo Sánchez Serra, a souligné le caractère « stable et exemplaire » de la démocratie marocaine, au lendemain des élections du 8 septembre courant.

Dans une déclaration à la MAP, l’analyste international péruvien a salué la participation au triple scrutin de mercredi dernier de toutes les forces politiques du pays, toutes tendances confondues, « ce qui montre, qu’au Maroc, il existe une démocratie exemplaire et stable ».

« Les méga élections au Maroc démontrent une démocratie exemplaire et que la monarchie constitutionnelle est en très bonne santé », a insisté Ricardo Sánchez Serra.

Pour lui, la participation de plus de 50% des électeurs à ces échéances, en dépit de la situation pandémique, est une preuve de leur « patriotisme, surtout dans les provinces du sud du Maroc où environ 70% des électeurs se sont rendus aux urnes ».

De même, cette alternance sortie des urnes et « un Roi qui unit la nation sont des symptômes que la démocratie est sur la bonne voie vers le développement et la modernité et d’un nouvel élan dans la politique étrangère réussie du Royaume ».