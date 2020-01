A la tête de CGLU-Monde, le Maroc entend donner une grande visibilité à cette organisation

jeudi, 23 janvier, 2020 à 13:08

Nations-Unies (New York)- Le Maroc, élu en novembre dernier président de l’organisation Cités et Gouvernements Locaux Unis (CGLU-Monde) en la personne de Mohamed Boudra, maire d’Al-Hoceima, compte assurer une plus grande visibilité à cette organisation représentative des gouvernements locaux et régionaux.

“Le Maroc, qui préside la CGLU pour un mandat de trois ans, doit laisser ses marques au niveau de cette organisation, en ce sens qu’il compte lui assurer une plus grande reconnaissance et une meilleure visibilité mondiales”, a assuré M. Boudra dans un entretien à la MAP, à l’occasion de la réunion qu’il a tenue cette semaine à New York avec le Secrétaire général des Nations-Unies, António Guterres.