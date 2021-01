Fès: Le conseil préfectoral approuve des conventions à caractère socio-économique

mardi, 12 janvier, 2021 à 15:43

Fès – Le Conseil préfectoral de Fès a tenu, mardi, sa session ordinaire du mois de janvier, au cours de laquelle deux conventions relatives à l’appui du secteur de l’artisanat et à la protection de l’enfance ont été approuvées.

Les membres du conseil ont procédé à l’adoption, à l’unanimité, d’un projet de convention de partenariat entre le Conseil et la direction préfectorale de l’artisanat de Fès et le centre de formation et de qualification dans les métiers de l’artisanat. Aux termes de cet accord, le conseil octroie un appui financier annuel de 500.000 DH pour la gestion dudit centre.