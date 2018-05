Sommet Africités : Lancement mardi à Rabat des préparatifs de la 8-ème édition

lundi, 14 mai, 2018 à 13:19

Rabat – Les préparatifs de la huitième édition du Sommet Africités, prévue du 20 au 24 novembre à Marrakech autour du thème “La transition vers des villes et des territoires durables : le rôle des collectivités locales et régionales d’Afrique”, seront lancés officiellement mardi à Rabat, annoncent l’Association marocaine des présidents des conseils communaux (AMPCC) et Cités et Gouvernements Locaux Unis d’Afrique (CGLU-Afrique), dans un communiqué conjoint.