Al Hoceima se dote d’une plateforme pour renforcer l’entrepreneuriat des jeunes

vendredi, 4 décembre, 2020 à 13:46

Al Hoceima – La province d’Al Hoceima vient de se doter d’une plateforme dédiée au renforcement de l’entrepreneuriat des jeunes et à l’amélioration de leur employabilité.

Cette plateforme a été créée dans le cadre de la mise en oeuvre de la troisième phase de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) (2019-2023), à travers le programme d’amélioration du revenu et d’inclusion économique des jeunes.

La préfecture de la province d’Al Hoceima a indiqué, dans un communiqué, qu’une plateforme destinée à accompagner les jeunes porteurs de projets et ceux qui recherchent un emploi dans la province vient d’être lancée.

Cette plateforme offrira aux jeunes un accompagnement pré et post-création de leurs projets, et ce à travers l’organisation d’une série de sessions de formation et l’accompagnement individuel des porteurs de projets, à même de leur permettre de lancer leurs activités.

Elle aidera également les jeunes à atteindre l’efficacité et l’efficience requises et à surmonter les difficultés qui entravent la pérennisation de leurs activités, qui seront financées par l’INDH, en partenariat avec les porteurs de projets, a fait savoir la même source.

La préfecture d’Al Hoceima a ainsi invité ceux qui souhaitent profiter de ce programme à accéder à la plateforme “Irchad”, à travers le lien www.alhoceima.irchad.ma, ou à contacter le bureau dirigeant de la plateforme “Exen consulting” via les numéros de téléphone: 0619287433 et 0539982403.