Béni Mellal : Célébration du 19è anniversaire de l’INDH

samedi, 18 mai, 2024 à 14:45

Béni Mellal – La Wilaya de la région Béni Mellal-Khénifra a organisé, samedi à Béni Mellal, une cérémonie à l’occasion du 19è anniversaire du lancement de l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH), sous le thème “Les 1000 premiers jours de la vie, fondement de l’avenir de nos enfants”.

Cette cérémonie, présidée par le Wali de la région, Khatib El Hebil, en présence du secrétaire général de la Wilaya, des représentants des autorités locales, d’élus, des bénéficiaires des projets de l’INDH et des chefs des services extérieurs et des acteurs de la société civile, a été l’occasion de faire le point sur le bilan des réalisations de la troisième phase de l’INDH, notamment, en ce qui concerne le soutien à la santé maternelle et infantile.

Dans une allocution, M. El Hebil a fait savoir depuis sa création et sur une période de 19 ans, l’Initiative nationale pour le développement humain a réalisé plusieurs projets dans divers domaines ayant un impact direct sur les indicateurs de développement humain, rappelant que le nombre des projets réalisés se chiffre à plus de 1.600 projets totalisant un coût financier global de 1.2 milliards de DH auxquels le Fonds de l’INDH a contribué à hauteur de plus de 635 millions de DH.

Dans le détail, le Wali de la région a souligné que dans le cadre des efforts visant à généraliser l’enseignement préscolaire et la lutte contre le décrochage scolaire, la troisième phase de l’INDH a été couronnée par la création de plus de 115 unités du préscolaire dans diverses communes de la province de Béni Mellal, la construction et l’équipement de 15 Dar talib et Dar Taliba ainsi que l’acquisition de 107 bus scolaires desservant différentes collectivités rurales de la province dans le but de s’attaquer au fléau de la déperdition scolaire.

En ce qui concerne le secteur de la santé, M. EL Hebil a fait savoir qu’un total de 53 ambulances et 15 unités médicales mobiles ont été acquises avec pour but de rapprocher les services de santé de la population ciblée, rappelant que dans le cadre des efforts visant à soutenir le secteur de la santé il a été procédé à l’équipement des centres de santé en équipements médicaux et paramédicaux nécessaires afin d’améliorer la qualité des services rendus aux mères et aux enfants.

Le travail de grande ampleur réalisé par le Comité provincial du Développement Humain, au cours de la troisième phase (2019-2023), en collaboration avec les comités locaux et les autres acteurs du développement a permis la réalisation de 714 projets pour un coût financier total de 602 MDH, avec une quote part de l’INDH qui s’élève à 460 MDH, a également fait savoir le Wali.

Évoquant le choix du thème porté à la célébration du 19è anniversaire de l’INDH, M. El Hebil a rappelé que le quatrième programme relatif à l’impulsion du capital humain des générations montantes a accordé une grande importance aux projets et initiatives visant à accompagner les enfants à bas âge et au cours des premiers cycles de leurs vies en ce sens que 76 projets ont été programmés pour un montant de 174 MDH, auquels le Fonds d’appui à l’INDH a contribué à hauteur de 174 MDH.

Le wali a rappelé la création de maisons de maternité dans nombre de communes afin d’encourager l’accouchement des femmes dans un environnement surveillé et de réduire le taux de mortalité des mères et des nourrissons, outre la lutte contre la malnutrition et le retard de croissance, en activant le système de santé communautaire et en acquérant des ambulances et des unités médicales mobiles dans le but de soutenir la santé maternelle et infantile.

Au cours de cette rencontre, des présentations ont été données par le les responsables de la DAS, de l’Entraide nationale et de la santé et de la protection sociale sur les différents projets et efforts déployés sur la voie du renforcement de la santé de la mère et de l’enfant ainsi que le bilan des réalisations de l’INDH depuis sa création.

A l’issue de cette cérémonie, le Wali de la région a supervisé une opération de remise des clés de trois ambulances et de 2 unités médicales mobiles au profit des communes de Tanougha, de Foum Oudi, de Naour, de Ksiba et de Zaouiat Cheikh.

La remise de ces véhicules ambitionne de soutenir et de faciliter l’accès aux services de soins primaires d’urgence en plus de rapprocher les services de santé au profit des populations des zones éloignées.

La veille, M. El Hebil qui était accompagné d’une importante délégation a visité les maisons de maternité de Tagzirt et des classes des mères de la maison de maternité de Ksiba, deux projets phares qui ont pour finalité d’améliorer la qualité de la santé maternelle et infantile.