Béni Mellal- Khénifra : Une batterie de mesures pour la surveillance des personnes infectées par le Covid-19

lundi, 17 août, 2020 à 22:58

Béni Mellal – Le Comité de vigilance et de suivi de Béni Mellal a pris, lundi, plusieurs mesures pour le suivi et la surveillance des patients asymptomatiques atteint de coronavirus et qui reçoivent leur traitement à domicile.