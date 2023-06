Béni Mellal-Khénifra : Lancement de la conception du programme intercommunal pour la promotion des territoires vulnérables

mercredi, 14 juin, 2023 à 23:20

Béni Mellal – La ministre de l’Aménagement du territoire national, de l’Urbanisme, de l’Habitat et de la Politique de la ville, Fatima-Ezzahra El Mansouri a donné, mercredi, à Béni-Mellal, le coup d’envoi de la conception du programme intercommunal pour la promotion des territoires vulnérables au niveau de la région de Béni Mellal-Khénifra.

Il s’agit d’un nouveau jalon dans le processus de développement des territoires vulnérables visant à faire émerger une nouvelle dynamique spatiale de développement inclusif et résilient basée sur la conception des projets de territoire concertés et partagés, en partenariat avec l’ensemble des acteurs afin d’améliorer les conditions de vie de la population.

A cette occasion, deux protocoles d’accord et une convention-cadre ont été signés, à savoir, un protocole d’accord afférent au programme de mise à niveau urbaine intégrée des pôles urbains et une convention-cadre relative au programme d’assistance technique et architecturale dans le monde rural sur une durée de trois ans (2024-2026).

Il s’agit, également, de la signature d’une convention de financement de la 2ème tranche du programme de mise à niveau des communes territoriales de la région Béni Mellal-Khénifra.

A rappeler que les programmes et projets lancés au niveau de la région ou en cours de réalisation s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre et de l’activation du programme ministériel 2021-2026 qui vise à instaurer une nouvelle génération de projets de développement en réponse aux besoins des citoyens, conformément aux aspirations et aux défis du nouveau modèle de développement.

Ainsi, ces chantiers visent à faciliter l’aménagement intégré des territoires et à adapter des outils de planification aux spécificités des régions, tout en améliorant l’accès au logement, en renforçant la cohésion sociale et l’intégration économique, afin de fournir un cadre de vie meilleur.

Le ministère a contribué au niveau de la région à la mise en œuvre du programme de réhabilitation urbaine et de restructuration des quartiers sous équipés qui englobe 66 projets pour un coût total d’environ 1004 millions de dirhams avec une contribution du ministère estimée à 950,77 millions de dirhams.

Il s’agit également du programme d’accompagnement des chantiers de la région par le biais de l’aménagement des collectivités territoriales rurales, qui a concerné 119 collectivités territoriales pour un coût total d’environ 650 millions de dirhams, avec une contribution du ministère estimée à 500 millions de dirhams et du programme de mise à niveau des villes et des centres à travers le mécanisme de réhabilitation urbaine intégrée dans la politique de la ville incluant 27 projets pour un coût global d’environ 883 millions de dirhams, avec une contribution du ministère estimée à 587 millions de dirhams.

Les efforts déployés par le ministère portent également sur le développement du milieu rural, à travers la mise en œuvre du programme d’assistance technique et architecturale pour le monde rural, avec un coût de 12 millions de dirhams sur une période de trois ans, et une contribution du ministère estimée à 6 millions de dirhams.