Béni-Mellal: Un officier de paix contraint d’utiliser son arme pour arrêter un individu ayant exposé des citoyens et des éléments de la police à un danger imminent

jeudi, 6 février, 2020 à 13:42

Rabat – Un officier de paix relevant de la police de secours de la préfecture de Béni-Mellal a été contraint, jeudi, de faire usage de son arme de service pour arrêter un individu âgé de 30 ans, aux multiples antécédents judiciaires, qui était en état de forte agitation et exposait la vie de ses parents et la sécurité de citoyens et d’éléments de la police à une menace sérieuse et imminente à l’aide d’une arme blanche.

La salle de commandement et de coordination de la préfecture de police de Béni-Mellal avait reçu un avis relatif à un individu qui séquestrait ses parents dans le garage de leur domicile et les menaçait à l’arme blanche, indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), ajoutant que la plus proche patrouille de police de secours était intervenue pour l’appréhender.

Le mis en cause a opposé une résistance farouche à l’aide d’arme blanche, ce qui a contraint l’Officier de paix à tirer deux balles de sommations de son arme de service, ce qui a permis de neutraliser le danger, d’arrêter le suspect, de libérer ses parents et de saisir les armes blanches utilisées dans cette agression, selon la même source.

Le prévenu a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée par le service préfectoral de la police judiciaire sous la supervision du parquet compétent, en vue de définir l’ensemble des actes criminels qui lui sont reprochés, conclut le communiqué.