Casablanca: Caravane de solidarité avec les enfants des villages enclavés

vendredi, 5 mars, 2021 à 18:10

Casablanca – L’association INSAF a lancé, vendredi depuis son centre de tri à Casablanca, une caravane de solidarité avec les enfants issus des villages enclavés, essentiellement des zones montagneuses, en partenariat avec l’Académie régionale de l’éducation et de la formation de Casablanca-Settat.

Des camions chargés de vêtements, de jouets et de livres vont acheminer ces dons aux bénéficiaires qui se trouvent dans le monde rural, en vue d’apporter un peu de réconfort à ces enfants et à leurs familles confrontés à la rudesse du climat et aux aspérités géographiques.