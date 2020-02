Cité des Métiers et des Compétences Souss-Massa, une offre de formation diversifiée dans 10 secteurs de métiers

jeudi, 6 février, 2020 à 23:11

Agadir – L’offre de formation qui sera dispensée par la Cité des Métiers et des Compétences (CMC) Souss-Massa, dont les travaux de construction ont été lancés jeudi par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, concernera 10 secteurs de métiers et se déclinera en 88 filières de formation, avec 80% diplômantes (Ouvrier qualifié, Technicien et Technicien Spécialisé) et 20% qualifiantes, de courte durée, permettant l’obtention d’un certificat de formation.

Il s’agit d’une offre diversifiée, tournée vers les nouveaux métiers, qui comporte 60% de filières nouvelles et 40% de filières restructurées. Les principales familles de métiers retenues concernent les secteurs de l’Industrie (21 filières/760 stagiaires par an), du digital & offshoring (12 filières/520 stagiaires par an), de la gestion & commerce (5 filières/240 stagiaires par an), du tourisme et hôtellerie (10 filières/515 stagiaires par an) et du BTP (5 filières/180 stagiaires par an).

Il est également question des secteurs de la santé (7 filières/260 stagiaires), de l’agriculture (7 filières/145 stagiaires par an), de la pêche (7 filières/220 stagiaires par an), de l’agro-industrie (10 filières/420 stagiaires par an) et de l’artisanat (4 filières/160 stagiaires par an).

La CMC Souss-Massa, qui sera construite à la commune Drarga à Agadir sur 15 ha, dont 5 ha réservés pour une extension future, a été ainsi conçue pour accueillir 3.000 stagiaires en formation chaque année, avec une maison des stagiaires d’une capacité de 400 lits et couverts.

L’Institut spécialisé en agro-Industrie, en cours de réalisation en partenariat avec la Région Souss-Massa, sera une antenne rattachée à la CMC, portant ainsi sa capacité d’accueil globale à 3.420 places pédagogiques annuellement.

Pour assurer les meilleures conditions d’encadrement, les groupes de formation ont été dimensionnés avec des effectifs ne dépassant pas les 20 stagiaires.

Ce projet, qui nécessitera un investissement global de 430 MDH (non compris le coût de l’Institut de l’Agro-Industrie), comportera des infrastructures de nouvelle génération, notamment des espaces pédagogiques et de vie favorisant l’apprentissage, le développement des compétences techniques et transversales et l’épanouissement des stagiaires.

Les espaces pédagogiques incluent les structures communes utilisées par les stagiaires des différentes spécialités et les 10 pôles sectoriels dédiés aux Métiers. Quant aux espaces de vie, ils comprennent la Maison des stagiaires, avec son hébergement, son restaurant et ses espaces sportifs.

Les Structures communes sont composées d’un Centre de langues et Soft Skills, dédié à l’apprentissage des langues étrangères et au renforcement des compétences transversales, d’un Career Center, dont la mission est d’assurer l’accompagnement des stagiaires tout au long du cursus de formation, à travers les services d’Orientation, de gestion des stages et d’aide à l’insertion, et d’espaces d’Innovation, composés d’un espace de Co-working, d’un FabLab et d’une Digital Factory, ayant pour objectif de favoriser l’échange entre les stagiaires, de stimuler l’émergence d’idées créatives, puis leur matérialisation en objets ou en entreprises.

Elle comprend aussi un Incubateur, structure d’appui à la création d’entreprises dédiée aux jeunes porteurs de projets, une Médiathèque, offrant l’accès à un large éventail de ressources didactiques aux apprenants, un espace dédié aux Services aux Entreprises et à l’Entrepreneuriat, et un Centre de Conférences, pour abriter les rencontres et évènements de la Cité.

La CMC Souss-Massa abritera 10 pôles sectoriels dédiés à l’acquisition des compétences métiers. Chaque pôle est composé de Salles de cours et Multimédia et d’un plateau technique comprenant les ateliers et les laboratoires spécifiques.

En plus, six pôles sont dotés d’une plateforme d’application adaptée, permettant la mise en situation réelle et la simulation de situations complexes, proches de la réalité de l’entreprise, durant l’acte pédagogique. Il s’agit de la mini-chaîne de production pour l’Industrie, de l’Entreprise virtuelle pour la Gestion & Commerce, de l’Hôtel et Restaurant pédagogiques pour le Tourisme, de la Ferme pédagogique pour l’Agriculture, de l’Unité de soins réels pour la Santé, de la Maison Intelligente pour le secteur du BTP.

La Cité des Métiers et des Compétences Souss-Massa sera réalisée dans un délai de 14 mois. La date d’achèvement est ainsi prévue en avril 2021, pour un démarrage de la formation en septembre de la même année.