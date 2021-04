Le complexe de l’artisanat de Taznakht, une vitrine pour la promotion du tapis local

samedi, 10 avril, 2021 à 12:38

-Par : Jamaleddine Benlarbi-

Ouarzazate – La commune de Taknakht, dans la province de Ouarzazate, est célèbre au Maroc et à l’étranger par ses tapis, des œuvres artisanales hautes en couleurs, d’une qualité irréprochable et qui illustrent le savoir-faire des femmes artisanes de cette région du Royaume.

Le ministère de tutelle a œuvré pour la préparation des conditions permettant la promotion et la valorisation du tapis de Taznakht, dont la singularité résulte notamment de la qualité de la laine ovine utilisée dans sa fabrication et la technique de tissage perfectionnée qui fait la spécificité surtout du tapis Aït Ouaouzguit.

C’est dans cette optique qu’est intervenue la construction du complexe de l’artisanat de Taznakht, qui offre une véritable vitrine pour les artisans de la région pour exposer et mettre en valeur leurs produits, notamment les tapis qui font la réputation de cette commune.

Cet effort est d’autant plus louable quand on sait que la province de Ouarzazate compte plus de 28.000 artisans, dont la majorité sont regroupés dans le cadre de plus de 87 coopératives, actives notamment dans le domaine du tissage du tapis traditionnel.

La construction du complexe de l’artisanat de Taznakht, cet espace de production, d’exposition et de commercialisation, a permis à de nombreuses coopératives de la région de bénéficier de l’aide et du soutien apportés pour la promotion de la chaine de valeur relative au tapis rural.

La création de cette structure s’inscrit dans le cadre des efforts consentis par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale en vue de développer le secteur dans la région, a souligné le directeur provincial de ce département à Ouarzazate, Moha Belad.

Après avoir mis en exergue, dans une déclaration à la MAP, les programmes inscrits dans le cadre du plan régional de développement de l’artisanat, M. Belad a indiqué que le complexe d’artisanat de Taznakht intervient aussi dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de commercialisation et d’appui aux matières premières utilisées dans l’artisanat.

Il a fait savoir, à cet égard, qu’il a été procédé à la distribution dernièrement de plusieurs tonnes de laine de bonne qualité au profit de l’ensemble des coopératives de la région.

M. Belad a noté que le complexe d’artisanat de Taznakht compte, notamment, avec des dépendances pour l’exposition du tapis local, des magasins de vente, des salles de formation et des bureaux administratifs.

Il a estimé que cette infrastructure est de nature à donner un nouvel élan à la fabrication artisanale du tapis local et à la promotion de ce produit, notamment en faisant bénéficier les femmes artisanes de la commune des mesures d’accompagnement et de formation.

Pour sa part, Safia Amintras, membre de la Chambre d’artisanat de Drâa-Tafilalet, a souligné les efforts importants déployés dans le but de mettre en valeur la qualité du tapis traditionnel de Taznakht, notamment celui d’Aït Ouaouzguit.

Elle a relevé que le secret de la beauté du tapis Taznakht réside surtout dans une race ovine du massif de Jbel Siroua, réputée pour la qualité de sa laine uniformément blanche ou noire avec une toison de poils longs, lisses au toucher, propres et homogènes.

Mme Amintras, qui est présidente de la coopérative féminine Iznaguen du tapis traditionnel, a mis en relief le rôle joué aussi par cette structure dans la promotion et la commercialisation des produits de ses membres.

Le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale a annoncé récemment le lancement, au marché solidaire de Casablanca, d’une opération pilote pour la promotion du tapis tribal de la région de Taznakht.

Initiée sous le thème “Taznakht, un tapis …une histoire”, cette opération d’expo-vente, qui se poursuivra jusqu’à la fin du mois sacré de Ramadan, vise particulièrement à mettre en avant la production des coopératives de femmes artisanes d’Ouarzazate et à faire valoir leur savoir-faire tout en améliorant leurs revenus.