Coronavirus : 31 nouveaux cas de guérison à Fès-Meknès, 733 au total

vendredi, 22 mai, 2020 à 18:26

Les unités spécialisées dans le textile et l’habillement dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima reprendront leurs activités de production, après l’Aïd Al-Fitr et ce, en réduisant le nombre d’employés d’un tiers et en adoptant un ensemble de mesures préventives afin de lutter contre la contamination au nouveau coronavirus (Covid-19).