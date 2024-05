Hajj 1445: Arrivée du premier groupe de pèlerins marocains à Médine

vendredi, 24 mai, 2024 à 11:18

Médine – Le premier groupe de pèlerins marocains est arrivé vendredi matin à Médine pour effectuer les rituels du pèlerinage au titre de l’année 1445 de l’hégire.

Dans une déclaration à la MAP, Abdellatif Hakki, chef adjoint du bureau des affaires des pèlerins du Royaume du Maroc (section de Médine), a souligné que six vols sont arrivés hier et aujourd’hui en provenance des villes de Rabat, Oujda et Agadir à l’aéroport international Prince Mohammad Bin Abdulaziz de Médine, avec à bord 1.380 pèlerins.

Il a précisé que les pèlerins bénéficiaires de l’initiative “Route de la Mecque” regagneront samedi Médine en provenance de la ville de Casablanca.

M. Hakki a ajouté que les autorités saoudiennes suivent constamment l’état de préparation et le plan opérationnel pour recevoir les pèlerins venus effectuer le rituel du Hajj, louant les facilités accordées par les autorités saoudiennes aux pèlerins marocains et à l’ensemble des pèlerins en général, afin que leur voyage soit plus confortable, et ce de l’étape d’inscription jusqu’à celle d’orientation vers les bus qui les transportent vers les lieux saints.

Il a fait savoir que le transfert des pèlerins marocains vers leurs lieux de résidence s’est bien déroulé, ajoutant que les Marocains sont logés dans la zone centrale nord entourant le Haram, où ils vont séjourner avant leur départ à la Mecque.

Avant le départ de ce premier groupe, le ministre des Habous et des Affaires islamiques, Ahmed Toufiq, avait donné lecture au Message adressé par SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, aux pèlerins marocains.

Dans ce message, SM le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, a appelé les pèlerins marocains à représenter leur pays comme il se doit pendant la saison du Hajj et à incarner les valeurs sublimes de l’Islam que sont la fraternité sincère, la tolérance absolue et la solidarité agissante.

Cette année, le nombre de pèlerins marocains s’élève à 34.000, dont 22.500 sont encadrés par le ministère des Habous et des Affaires islamiques, tandis que les agences de voyage encadrent 11.500 pèlerins, avait indiqué M. Toufiq dans une déclaration à la presse, précisant que 78 vols au départ du Maroc sont programmés dans le cadre du pèlerinage de cette année, le dernier vol aller devant avoir lieu le 10 juin, tandis que les vols retour débuteront le 20 juin et prendront fin le 08 juillet.

Au total, 738 administrateurs, oulémas, médecins et professionnels des médias, dont 520 accompagnateurs et encadrants, seront au service des pèlerins.

Les encadrants et des accompagnateurs de pèlerins ont été sélectionnés en fonction du quota dévolu à chaque commune ou région, à raison d’un encadrant pour 47 pèlerins, selon le ministre, précisant que des sessions de formation en leur faveur ont été organisées afin de les familiariser avec la nature de leur mission tout au long de la période du pèlerinage. Ils ont à leur tour organisé des sessions de formation au profit des pèlerins.

Evoquant les facilités de voyage, le ministre avait souligné que 53 des vols programmés se rendront directement à Médine, ce qui évitera à 15.100 pèlerins le déplacement par voie routière.

Parmi ces facilités figurent également la nouvelle approche “Route de la Mecque” adoptée depuis l’année dernière par les autorités saoudiennes, qui prévoit la prise d’une série de dispositions au niveau du départ de l’Aéroport Mohammed V de Casablanca, pour réduire la durée des formalités à l’aéroport d’arrivée. Cette opération profitera à quelque 12.000 pèlerins.

Les statistiques du ministère saoudien du Hajj et de la Omra sur le mouvement d’accueil et de départ des pèlerins à Médine ont révélé que le nombre de pèlerins arrivés à Médine jusqu’à lundi a atteint 300.000 pèlerins de plusieurs nationalités, qui sont venus par voies aériennes ou terrestres pour effectuer le Hajj cette année.