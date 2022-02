Inauguration à Casablanca du consulat de la République de Malte

mercredi, 23 février, 2022 à 18:18

Casablanca – Le Consulat de la République de Malte a été inauguré, mercredi à Casablanca, lors d’une cérémonie officielle en présence du ministre maltais des Affaires Etrangères et Européennes, M. Evarist Bartolo, et du Ministre marocain de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour.