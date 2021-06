IRCAM: Session de formation au profit des chargés de communication au ministère de l’Agriculture

mercredi, 30 juin, 2021 à 17:26

Rabat – L’Institut royal de la culture amazighe (IRCAM) a organisé, mercredi, la première session de formation au profit des chargés de communication au ministère de l’Agriculture, de la pêche maritime du développement rural et des eaux et forêts, sous le signe “la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazighe”.

Cette formation, qui bénéficie à 16 fonctionnaires du ministère issus des 12 régions du Royaume, s’inscrit dans le cadre de l’intérêt accordé par l’IRCAM à la formation des cadres dans les domaines des médias et de la communication institutionnelle.

Dans une déclaration à la presse, le Directeur des ressources humaines au ministère Adil El Oufir a indiqué que cette session, qui marque le début d’un partenariat entre l’Institut et le ministère, vise à former les cadres de ce département dans la culture amazighe qui constitue l’un des affluents de la culture marocaine.

Il a aussi évoqué l’aspect institutionnel et constitutionnel caractérisant cette culture, rappelant le rôle de l’IRCAM dans la diffusion et la promotion de cette culture.

Pour sa part, le Secrétaire Général de l’IRCAM, El Houssain Moujahid, a précisé que cette session s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement par l’Institut des institutions nationales pour mettre en œuvre le caractère officiel de la langue amazighe à travers la formation des cadres des institutions et des ministères et des acteurs, appelés à utiliser l’amazigh, en tant que langue officielle.

Cette session de formation a pour objectif de former des cadres du ministère de l’Agriculture exerçant dans le domaine des médias et de la communication et qui utilisent les deux langues officielles, a-t-il ajouté, notant que cette formation est encadrée par des chercheurs de l’IRCAM qui aborderont des thématiques à caractère linguistique, culturel et historique.