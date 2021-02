Khénifra : 32.938 personnes vaccinées à ce jour

mercredi, 24 février, 2021 à 0:05

La méga-centrale solaire de Noor Ouarzazate permet d’alimenter près de deux millions de Marocains en électricité et d’éviter l’émission de près d’un million de tonnes par an de gaz à effet de serre, a affirmé mardi, le ministre de l’énergie, des mines et de l’environnement, Aziz Rabbah.