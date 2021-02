Khénifra : Une série de rencontres de sensibilisation en célébration de la Journée nationale de la sécurité routière

dimanche, 21 février, 2021 à 23:10

Khénifra – Une série de rencontres de communication et de sensibilisation ont été tenues, samedi, aux niveaux de plusieurs établissements scolaires de la province de Khénifra, et ce, à l’occasion de la Journée nationale de la sécurité routière, célébrée cette année sous le slogan “Pour la vie”.

A cette occasion, plusieurs ateliers, rencontres, concours, et activités artistiques ont été organisés au profit des élèves de ces écoles avec comme toile de fond leur sensibilisation à l’impératif de respecter le code de la route et d’adopter un comportement civique dans la finalité de réduire les accidents de la route.

Les élèves de ces écoles ont été sensibilisés sur la nécessité de respecter la signalisation à travers des activités pratiques et d’autres visant à leur faire connaitre les comportements sains à adopter dans le cadre de la sécurité routière.

À l’école Al Khansaa de Khénifra, plusieurs activités ont été organisées au profit de 640 élèves, dont 264 filles et 376 garçons, sous la supervision de 42 instituteurs et institutrices, afin d’enraciner la culture de la sûreté et la sécurité routières chez ces jeunes en les exhortant à respecter le code de la route, en plus de la nécessité de renforcer la prévention dans le domaine routier.

Dans une déclaration à la MAP, Moulay Ismail Alaoui, directeur de l’établissement scolaire Al Khansaa, a affirmé que l’école s’est engagée, tout comme plusieurs autres établissements de la province, à célébrer cette Journée en organisant nombre d’activités pédagogiques tendant à sensibiliser les élèves à l’importance de respecter le code de la route, affirmant qu’il s’agit également d’une occasion idoine pour ces élèves de s’exprimer sous diverses formes et de laisser place à leur créativité à travers des ateliers d’art plastique et de peinture.

Organisée le 18 février de chaque année, la Journée nationale de la sécurité routière est une date annuelle pour l’évaluation objective des différentes opérations et programmes menés dans le domaine de la sécurité routière et le suivi des contraintes qui entravent l’atteinte les objectifs escomptés. Elle représente également une occasion pour mettre en valeur les acquis engrangés dans le domaine de la sécurité routière.