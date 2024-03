M. Daki s’entretient avec la Présidente du Conseil supérieur de la justice belge

jeudi, 29 février, 2024 à 23:21

Rabat – Le Procureur Général du Roi près la Cour de Cassation, Président du Ministère Public, El Hassan Daki, s’est entretenu, jeudi, avec la présidente du Conseil supérieur de la justice belge, Valérie Delfosse, actuellement en visite de travail au Royaume.

Au cours de cette réunion, M. Daki a passé en revue l’expérience marocaine en matière d’indépendance du ministère public, une garantie importante en matière de consécration des principes de l’Etat de droit, indique un communiqué de la Présidence du Ministère public.

Aussi, il a présenté un aperçu sur les différentes attributions du ministère public et son rôle essentiel au sein du système judiciaire à travers son action pour la bonne application de la loi et la mise en œuvre de la politique pénale.

Pour sa part, Mme Delfosse a exprimé son souhait de développer la coopération entre les deux institutions judiciaires notamment à travers les échanges d’expériences et d’expertises.

Le Conseil supérieur de la justice belge est un organe indépendant du Parlement, du gouvernement et du pouvoir judiciaire qui aide la justice belge à mieux fonctionner en jouant un rôle décisif dans la sélection et la nomination des magistrats, en exerçant un contrôle externe sur son fonctionnement, notamment via des audits, des enquêtes particulières et le traitement des plaintes et en rendant des avis.