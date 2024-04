Madrid : L’ENSA et l’Institut espagnol d’Administration publique scellent un partenariat de coopération

vendredi, 12 avril, 2024 à 23:31

Madrid – L’École Nationale Supérieure d’Administration (ENSA) du Maroc et l’Institut National d’Administration Publique (INAP) d’Espagne ont signé, vendredi à Madrid, un Mémorandum d’entente.

Paraphé par les deux directrices générales des deux institutions, Mme Nada Biaz et Mme Consuelo Sánchez-Naranjo, ce Mémorandum d’entente s’inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération culturelle, éducative et scientifique entre les deux pays.

Il se veut ainsi comme un instrument de coopération visant à mettre en place une collaboration fructueuse entre les deux Ecoles supérieures.

Cette signature témoigne de la volonté des deux institutions de développer des relations de coopération dans le domaine de la formation, de la recherche scientifique et le renforcement des capacités, ainsi que de procéder à un échange d’expertise.

Elle s’inscrit également dans le cadre de la dynamique de renforcement de la coopération culturelle, érigée en priorité dans le cadre de la Déclaration conjointe entre le Maroc et l’Espagne adoptée par les deux pays en avril 2022.

L’INAP est un organisme autonome, relevant du ministère espagnol de Transformation Digitale et de la Fonction Publique, qui a pour mission de former les fonctionnaires de l’administration publique, mener des recherches scientifiques sur les administrations publiques et gérer la coopération avec des institutions analogues, nationales et internationales.