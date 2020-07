Meknès: Un inspecteur de police dégaine son arme pour interpeller un individu ayant menacé la vie de citoyens et de policiers

jeudi, 2 juillet, 2020 à 13:28

Rabat – Un inspecteur de police exerçant à la préfecture de Meknès a été contraint, jeudi, de brandir son arme de service sans en faire usage pour interpeller un individu (22 ans), en état de forte impulsivité, qui exposait la vie de citoyens et de policiers à un danger réel et imminent.

Dans un communiqué, la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique qu’une patrouille de police de secours était intervenue pour appréhender le mis en cause, en état d’ébriété avancé, qui a tenté de s’attaquer à des citoyens en les menaçant à l’aide d’une arme blanche, au centre de Meknès, ajoutant que le prévenu a également opposé une résistance farouche aux policiers, ce qui a contraint un élément de la patrouille à brandir son arme pour maitriser le suspect et saisir l’arme blanche utilisée dans l’agression.

Le mis en cause a été placé en garde à vue à la disposition de l’enquête menée sous la supervision du parquet compétent pour élucider les tenants et aboutissants de cette affaire et déterminer les autres actes criminels qui lui sont attribués, alors que les recherches se poursuivent pour interpeller un autre suspect qui était en sa compagnie, lorsqu’il a commis ses actes criminels.