Ouarzazate : Mme Bouchareb s’enquiert des programmes de valorisation des ksour et de mise à niveau des quartiers sous-équipés

vendredi, 13 novembre, 2020 à 23:52

L’intervention des Forces Armées Royales pour sécuriser la zone tampon de Guerguarate reliant le Maroc et la Mauritanie, sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, prouve que le Royaume a agi avec diligence, fermeté et sagesse, a souligné vendredi, le Haut-Commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération, Mustapha El Ktiri.