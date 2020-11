La pandémie du Covid-19 a impacté l’effectivité des droits de l’enfant (atelier)

samedi, 28 novembre, 2020 à 17:56

Laâyoune – Un atelier de réflexion sur la protection juridique et institutionnelle des droits de l’enfant en ces temps de pandémie du Covid-19, ont indiqué que cette crise sanitaire a impacté l’effectivité des droits de l’enfant et démontré les lacunes dans le cadre juridique régissant cette catégorie, notamment ceux en situation de précarité.

Les participants à cet atelier, organisé vendredi à Laâyoune par la Commission régionale des droits de l’Homme (CRDH) de Laâyoune-Sakia El Hamra en partenariat avec l’Observatoire national des droits de l’enfant, ont relevé que le contexte sanitaire a réduit le champ d’effectivité des droits de l’enfant tels que garantis par la religion et les lois nationales, ainsi que leur temps de jeu et des loisirs et les opportunités d’épanouissement et de développement personnel.