Partenariat entre l’institution du Médiateur du Royaume et l’OAPAM

mardi, 14 septembre, 2021 à 20:40

Rabat – Une convention de partenariat et de coopération a été signée mardi à Rabat entre l’institution du Médiateur du Royaume et l’Organisation Alaouite pour la Promotion des Aveugles au Maroc (OAPAM), présidée par Son Altesse la Princesse Lalla Lamia Solh, dans le but de définir un cadre référentiel pour tisser et renforcer les relations de coopération et de partenariat entre les deux parties.