Province de Settat : quand l’INDH pérennise les success stories

mardi, 18 octobre, 2022 à 13:52

Settat – Au fil des ans, et avec la multiplication des success stories, l’Initiative nationale pour le développement humain (INDH) est devenue la destination de prédilection vers laquelle se tournent les porteurs de projets générateurs de revenu dans toutes les régions du Royaume, à leur tête celle de Casablanca Settat, connue par sa densité démographique et du nombre important des jeunes ambitieux aspirant monter leurs propres entreprises.

Illustration éloquente de cette réussite, la jeune Zineb El-Msalhi, issue de la province de Settat, qui a su concrétiser son rêve de créer son propre projet portant sur la valorisation du lait, l’un des plus importants produits naturels de la région.

Financé à hauteur de 70 % par l’INDH, le projet porte sur la création d’une unité industrielle de production des fromages selon un procédé naturel.

S’agissant de l’idée du projet, Zineb El-Msalhi, propriétaire et gérante de cette unité de production, a indiqué qu’”après avoir obtenu une licence en management, j’ai commencé à réfléchir sérieusement à monter ma propre entreprise et de créer un projet à valeur ajoutée” pour la région et sa population notamment les femmes.

“Mon ambition de valoriser le lait et d’utiliser de manière optimale des richesses naturelles de la région a été à l’origine du choix de de ce projet”, dit-elle dans une déclaration à M24, chaine d’information en continu de la MAP, soulignant que le lait fait partie des produits naturels disponibles en abondance dans la province de Settat.

En ce qui concerne la valeur ajoutée de ce projet, la jeune cheffe d’entreprise a affirmé qu’il s’agit de produire les dérivés du lait, suivant un procédé naturel sans ajout de produits chimiques, ni additif alimentaire, “ce qui permet de fournir au consommateur des produits naturels et sains”.

Après avoir mûrement réfléchi son projet, la jeune femme ambitieuse s’est dirigée sans hésitation à l’INDH, “étant donné qu’il s’agit d’une initiative royale unique en son genre ayant amplement contribué et continue toujours de contribuer à l’accompagnement et au soutien des auto-entrepreneurs dans le Royaume”.

Après examen du projet et son approbation par la Commission en charge de sélection, l’Initiative a pris la décision de le financer à hauteur de 70%, “ce qui m’a permis de démarrer confortablement mon projet du point de vue financier”, a souligné Zineb El-Msalhi.

Concernant ses ambitions pour l’avenir, la jeune entrepreneure a formulé le vœu de pouvoir nouer des partenariats à l’échelle nationale, “afin d’étendre mon projet et de commercialiser mes produits à grande échelle”, espérant par là créer davantage d’opportunités d’emploi par son entreprise qui embauche aujourd’hui 10 personnes, dont des veuves et des femmes en situation de précarité.

Pour sa part, Rachid Hajoum, Chef du service de l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes au sein de la préfecture de Settat, a souligné que dans le cadre du programme “Amélioration du revenu et Inclusion économique des jeunes”, plus de 100 projets ont été financés en 2022, contre 37 projets en 2021, 33 en 2020 et 21 en 2019.

Selon M. Hajoum, la hausse tangible du nombre de projets financés par l’INDH s’explique par les campagnes de sensibilisation organisées au profit des jeunes porteurs de projets au niveau de l’ensemble du ressort territorial de la province.

L’Initiative nationale pour le développement humain a acquis, au fil des expériences réussies, une grande notoriété auprès des starts up dans les différentes provinces et préfectures de la région, vu le rôle important de l’INDH, notamment dans le cadre de son 3ème programme “Amélioration du revenu et Inclusion économique des jeunes”, dans le soutien et l’accompagnement des jeunes porteurs de projets.