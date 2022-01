Province de Taroudant : M.Sadiki s’enquiert de l’état d’avancement de plusieurs projets agro-alimentaires et de développement agricole et rural

mercredi, 26 janvier, 2022 à 21:24

Taroudant – Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Mohammed Sadiki, s’est enquis mercredi, de l’état d’avancement de plusieurs projets agro-alimentaires et de développement agricole et rural , au niveau de la province de Taroudant dans la région de Souss-Massa.