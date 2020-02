Rabat: Cérémonie d’accueil de 10 ex-détenues bénéficiaires du programme “Moussalaha”

jeudi, 6 février, 2020 à 11:29

Rabat – La Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus a organisé, mercredi à Rabat, une cérémonie d’accueil et d’information à l’adresse des 10 anciennes pensionnaires des établissements pénitentiaires ayant bénéficié de la grâce royale après leur engagement dans le programme “Moussalaha” (Réconciliation) et ce, en continuité du processus de leur réinsertion sociale et économique.

Cette cérémonie a été l’occasion d’échanger avec ce groupe d’ex-détenues dans la continuité du processus de réinsertion dont elles ont bénéficié au sein des établissements pénitentiaires, et qui s’est poursuivi après leur libération, grâce à l’accompagnement des centres régionaux de la Fondation Mohammed VI pour la réinsertion des détenus, dans l’objectif d’assurer des services personnalisés adoptant une politique de proximité et de spécialisation.

Dans une allocution de circonstance, le coordonnateur de la Fondation, Abdelouahed Jamali Idrissi, a affirmé que cette cérémonie participe de la qualité et de la particularité du programme “Moussalaha”, qui distingue le Royaume dans son environnement régional et arabe. Elle intervient à la veille de la Journée internationale des femmes, qui permet de souligner que “les femmes ont besoin de soutien pour briser les clichés établis chez la majorité de la société”, a-t-il ajouté.

Cette rencontre vise également à “construire des ponts de confiance avec ces femmes afin de boucler le cycle de leur prise en charge, afin de réussir une intégration efficace et adéquate, qui leur permette de devenir des actrices et des productrices et prendre part à l’élargissement de l’assiette fiscale et à l’absorption du chômage à travers des projets qu’elles géreront plus tard”, a-t-il indiqué, soulignant que l’emploi qu’un détenu reçoit à partir de l’établissement pénitentiaire via un programme intégré et efficace peut déboucher sur des projets lui permettant de s’intégrer dans le tissu social et économique.

M. Idrissi a réitéré, à cet égard, l’engagement de la Fondation de faire bénéficier les dix ex-détenues ayant reçu la grâce Royale, y compris deux bénéficiaires libérées après la fin de leur peine de prison, d’un accompagnement renforcé par les centres régionaux les plus proches de leurs lieux de résidence.

Le responsable a précisé que les centres de la Fondation veillent, dans son interaction avec les bénéficiaires, à l’élaboration de projets de vie personnalisés, basés sur l’accompagnement social, sanitaire et comportemental, ainsi que sur un accompagnement administratif, juridique, éducationnel et professionnel, pour en venir à la réinsertion professionnelle à travers l’emploi ou l’auto-emploi, et ainsi parachever le processus de réinsertion socio-professionnelle dans le cadre d’une approche intégrée adoptée par la Fondation conformément à la vision éclairée de SM le Roi Mohammed VI.

Dans la même lignée, M. Jamali Idrissi a rappelé que “la Fondation Mohammed VI, créée début 2002 par SM le Roi, et dont Il est le président effectif, vise à s’ériger en fer de lance dans l’humanisation de l’espace carcéral, et la promotion des valeurs de citoyenneté et de réintégration (…) pour redonner la chance aux détenus d’apprendre les bonnes valeurs qui prônent la paix au sein de la société”.

Les anciennes détenues en question avaient purgé leurs peines d’emprisonnement dans le cadre de la loi anti-terroriste, et se sont engagées dans le programme “Moussalaha” mené sous la houlette de la Délégation générale à l’Administration pénitentiaire et à la réinsertion (DGAPR) en partenariat avec la Rabita Mohammedia des Oulémas, le Conseil National des Droits de l’Homme (CNDH), la Fondation Mohammed VI pour la Réinsertion des Détenus et d’autres partenaires.

Ce programme s’articule autour de trois axes: la réconciliation avec soi, la réconciliation avec le texte religieux et la réconciliation avec la société. Il ambitionne d’apporter une qualification religieuse, en passant par la qualification comportementale et celle relative aux droits, pour déboucher sur une intégration socio-professionnelle réussie, conforme aux valeurs de paix et de la vie décente.

Quelque 68 ex-détenus ont bénéficié jusqu’à présent du programme Moussalaha, et font actuellement l’objet d’un accompagnement par les centres régionaux de la Fondation. Plusieurs ont été réintégrés avec succès dans le tissu économique à travers des projets générateurs de revenus après achèvement des démarches d’accompagnement.