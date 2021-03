Relance du secteur de l’urbanisme : Mme Bouchareb rencontre à Essaouira les acteurs locaux

vendredi, 19 mars, 2021 à 22:58

Essaouira – La ministre de l’aménagement, du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville, Mme Nouzha Bouchareb, a tenu, vendredi à Essaouira, une rencontre avec les acteurs locaux, dédiée à la relance du secteur de l’urbanisme et de l’habitat au niveau de ladite province.

Cette rencontre, qui a réuni les représentants des autorités provinciales et des professionnels du secteur de l’urbanisme et de la construction (CGEM, promoteurs immobilier, architectes, ingénieurs géomètres topographes, bureaux d’études, notaires…), a été l’occasion de prendre connaissance des différentes attentes et aspirations des professionnels du secteur.

Elle a servi également d’occasion de mettre l’accent sur les efforts déployés dans ce sens ainsi que des mesures prises par le gouvernement, notamment le ministère de l’aménagement du territoire national, de l’urbanisme, de l’habitat et de la politique de la ville en vue de la promotion et du développement de ce secteur.

“Cette rencontre a pour objectif de mettre en exergue les mesures prises par le ministère pour assurer une relance effective du secteur, qui constitue le moteur du développement économique et social tant au niveau national, régional que local, et lutter contre les effets négatifs engendrés par la pandémie de la Covid-19”, a souligné Mme Bouchareb dans une allocution de circonstance.

Cette réunion a servi, en outre, d’opportunité pour identifier les contraintes qui peuvent entraver l’atteinte des objectifs stratégiques, et rechercher, de concert avec les différents acteurs concernés, des solutions appropriées à ces problèmes, a relevé la ministre.

Et Mme Bouchareb de poursuivre que cette rencontre a permis d’engager une réflexion sur des nouvelles approches pour valoriser et améliorer les indicateurs du secteur, en proposant des mesures nouvelles et innovantes qui prennent en considération les évolutions apportées par la loi de finances 2021.

Dans ce sillage, elle a ajouté que ces séries de rencontres tenues par son Département dans différentes régions du Royaume, visent à soutenir les efforts et programmes de développement mis en œuvre dans le cadre des orientations clairvoyantes de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.

De son côté, le gouverneur de la province d’Essaouira, M. Adil El Maliki, a appelé à la fédération des efforts de tous les partenaires et acteurs concernés pour assurer la réussite des chantiers d’envergure en cours de réalisation dans la province.

Rappelant que la province possède de grandes potentialités et connait une dynamique importante dans plusieurs secteurs, M. El Maliki a souligné l’importance de prendre en compte les Hautes Orientations Royales, tout en insistant sur la nécessité d’ajuster les politiques publiques aux préoccupations des citoyens, en fonction des besoins et des spécificités de chaque région.

A l’issue de cette rencontre de travail, Mme Bouchareb a procédé à la signature de deux conventions. La première porte sur un programme complémentaire de mise à niveau de la ville d’Essaouira, alors que la deuxième concerne la troisième tranche du programme de mise à niveau des communes territoriales de la Province d’Essaouira à savoir : “Smimou”, “Ounagha”, “El Hanchane”, “Bizdad” et “Had Dra”.

Par ailleurs, des visites de terrain ont été effectuées par la ministre avec les autorités provinciales, en présence de responsables centraux, régionaux et préfectoraux de son ministère, pour s’arrêter de visu sur l’état d’avancement des projets initiés par le ministère, au cœur de l’ancienne médina d’Essaouira connue par son patrimoine culturel et son cachet architectural singulier, et dont la mise en valeur a constitué l’une des priorités de SM le Roi Mohammed VI.

Ces projets, rappelle-t-on, s’insèrent dans le cadre d’un programme de grande envergure, objet de la convention signée devant SM le Roi Mohammed VI en décembre 2018 portant sur la mise à niveau et la valorisation de l’ancienne médina d’Essaouira.