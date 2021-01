Tanger-Tétouan-Al Hoceima: les retenues des barrages dépassent 1,12 milliard m3

mercredi, 27 janvier, 2021 à 15:10

La ville de Marrakech accueille actuellement l’université d’hiver des jeunes leaders, qui tend à renforcer les capacités de la jeunesse des provinces d’El Jadida et de Sidi Bennour et à les doter des mécanismes de participation citoyenne, de démocratie participative et de leadership pour le changement.