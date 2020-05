Le terme “travailleur social” englobe désormais l’ensemble des professions liées au domaine social dans sa conception large (ministère)

dimanche, 31 mai, 2020 à 13:50

Rabat – Le terme “travailleur social”, figurant dans le projet de loi 45.18 relatif aux travailleurs sociaux, récemment adopté par le Conseil du gouvernement, englobe désormais toutes les professions exercées dans le domaine social dans sa conception large, qui dépassent la consultation et l’orientation et consistent en l’accompagnement et le soutien psychologique et social.