Bilan des sports collectifs 2019: Le handball au devant de la scène

jeudi, 26 décembre, 2019 à 12:45

Par Mohamed Al-Amine Ikhibi

Rabat – Si le handball est revenu au-devant de la scène et le beach-volley s’est hissé au sommet du continent lors de l’année qui s’achève, le Basket-ball demeure le seul sport collectif national miné par les mauvais résultats.

L’année 2019 a été marquée par la prouesse de l’équipe nationale de beach-volley (Messieurs), sacrée championne d’Afrique, et par la bonne performance de l’équipe nationale féminine de volleyball qui a remporté la médaille de bronze lors des 12è Jeux africains qui se sont déroulés au Maroc, alors que l’équipe masculine de handball a réussi à décrocher la médaille de bronze dans le même tournoi.

L’équipe nationale de beach-volley, qui avait également assuré sa qualification pour le Mondial 2019, prévu à Hambourg en Allemagne, a remporté le titre de champion d’Afrique, pour la deuxième fois consécutive, après avoir pris le dessus en finale sur son homologue du Rwanda sur le score de deux sets à zéro (21-16 et 21-18).

Pour leur part, les volleyeuses marocaines ont également réussi à décrocher la médaille d’or des Jeux africains de plage organisée à l’île de Sal au Cap-Vert avant de se contenter de la seconde place du podium lors des 12è Jeux africains et se hisser à la tête du classement africain avec un total de 4.405 points.

De même, l’équipe nationale de beach-volley des moins de 21 ans (messieurs et dames) a marché sur les plates-bandes des seniors en se qualifiant pour le championnat du monde en Thaïlande, soit la deuxième participation à la compétition mondiale après celle en Chine l’été dernier.

De son côté, l’équipe nationale de volley-ball des poins de 21 ans a validé son ticket pour le Championnat du monde junior, qui s’est disputé à Bahreïn, tandis que l’équipe de moins de 19 ans a réussi à atteindre la finale du Championnat arabe junior en salle, dont les compétitions se sont déroulées au Royaume de Jordanie.

Quant au basket-ball national, malgré son absence aux grands événements sportifs internationaux, des résultats positifs ont été obtenus au niveau continental notamment grâce à la quatrième place décrochée par la sélection nationale au Championnat d’Afrique des nations pour les joueurs locaux à Bamako.

Au niveau des clubs, l’Association sportive de Salé (ASS), qui fait partie des meilleurs clubs marocains, a terminé vice-championne de l’Afroligue de basketball, après sa défaite en finale (71-83) face aux Angolais de Primero Agusto, disputée dans la capitale angolaise de Luanda. Les Slawis se sont adjugés la quatrième place lors de la 32è édition des Championnats arabes des clubs champions qui a eu lieu au Maroc.

Dans cette même compétition, les clubs de basket féminin l’AS FAR et le club omnisports de Meknès ont raté le coche à cause de leur élimination en quart de finale de cette 32è édition.

Grâce à sa “grinta” habituelle, l’équipe nationale de basket-ball en fauteuils roulants a, quant à elle, remporté le titre du championnat arabe pour la troisième fois de son histoire, après avoir battu l’équipe algérienne sur le score de 62 à 44 en finale.

En handball, l’équipe marocaine masculine a remporté la médaille de bronze lors des 12èmes Jeux Africains grâce à sa victoire face à son homologue algérien sur le score de 25 à 22.

Chez les dames, les handballeuses marocaines n’ont pas réussi à monter sur le podium lors des Jeux de Rabat en se contentant des phases de groupe.

L’organisation au Royaume de plusieurs événements sportifs continentaux et internationaux a grandement contribué au développement du niveau des sports collectifs, d’autant plus qu’il constitue une occasion pour les athlètes marocains de côtoyer leurs homologues des différentes écoles de sport en Afrique et dans les pays arabes, et par voie de conséquence, acquérir plus d’expérience.