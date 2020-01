Botola Pro D1 (11è journée): Le Wydad de Casablanca bat le Moghreb de Tétouan (2-1)

jeudi, 2 janvier, 2020 à 22:23

Casablanca – Le Wydad de Casablanca s’est imposé à domicile face au Moghreb de Tétouan (2-1), en match comptant pour la onzième journée de la Botola Pro D1, disputé jeudi soir au complexe sportif Mohammed V à Casablanca.

Les hommes de Zoran Manojlovic ont ouvert le score à la 63è minute du jeu grâce à un but de Kazadi Kasengu avant qu’Ayoub Lakhal n’égalise sur penalty à la 76è minute. Trois minutes plus tard, l’attaquant congolais Kasengu signe un doublé permettant aux Rouges et Blancs de décrocher les trois points de la victoire.

Au terme de la rencontre, le WAC conserve sa place à la deuxième position avec 22 points, tandis que le club du Nord stagne à la quatrième place avec 18 points.