Le Maroc remporte, pour la 3è année consécutive, le championnat maghrébin de cross-country scolaire

dimanche, 2 février, 2020 à 17:34

Tunis-Le Maroc a remporté, pour la troisième année consécutive, le championnat maghrébin de cross-country scolaire, disputé samedi à Sakiat Sidi Youssef, près de la ville tunisienne d’El-Kef (nord-ouest de Tunis).

Lors de cette 39è édition qui a vu la participation également des sélections algérienne, libyenne et tunisienne, l’équipe marocaine a raflé la majorité des médailles d’or dans les catégories des minimes garçons et filles (2005-2006) et cadettes (2003-2004).