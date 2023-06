Rabat : Réception en l’honneur des équipes de l’AS FAR de football

mardi, 27 juin, 2023 à 21:59

Rabat – Une cérémonie en l’honneur des équipes féminine et masculine de l’Association sportive des Forces Armées Royales (AS FAR), sacrées au Championnat national de football 2022/2023, a eu lieu mardi à Rabat.

Au cours de cette cérémonie organisée par la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, en présence du wali de la région, gouverneur de la préfecture de Rabat, Mohamed Yacoubi, du président du conseil de la région, Rachid El Abdi et bien d’autres personnalités civiles et militaires, des trophées ont été remis aux composantes des deux équipes championnes, en reconnaissance de leur engagement et de leurs efforts soutenus au cours de la saison sportive 2022/2023.

Mohamed Chraa, chargé de communication à l’AS FAR, a mis en avant la symbolique de ce double sacre, premier du genre aux niveaux africain et arabe, soulignant le rôle important des supporters du club dans la réalisation de ces exploits, témoignant ainsi d’une fidélité et d’un amour inconditionnels pour les couleurs de l’AS FAR.

Il a, dans une déclaration à la MAP, souligné les efforts déployés par la wilaya de la région en matière d’organisation et d’encadrement, via une série de réunions pour garantir les conditions propices au bon déroulement des matchs et assurer un accès facilité des supporters aux stades.

Le capitaine de l’équipe Mohamed Rabie Hrimat a tenu à remercier toutes les composantes du club et les supporters, se disant fier de cet exploit qui vient couronner d’intenses efforts déployés tout au long de la saison.

Quinze ans après avoir remporté son dernier championnat, une équipe de la taille de l’AS FAR mérite de remporter le titre de cette saison, compte tenu des efforts consentis par les joueurs, a affirmé pour sa part le joueur Ahmed Hamoudane, se réjouissant que l’équipe ait pu procurer autant de joie aux supporters du club.

Du côté de l’équipe féminine, la joueuse Fatima Zahra Damous a mis en relief le travail effectué par toutes les composantes du club et les moyens mis à sa disposition pour atteindre les objectifs fixés en début de saison.