Serie A: La Juventus championne d’Italie pour la 9è fois consécutive

dimanche, 26 juillet, 2020 à 21:08

Un inspecteur de police principal exerçant à la préfecture de police de Meknès a été contraint, dimanche, de faire usage de son arme de service d’une manière préventive, lors d’une intervention pour interpeller deux frères multirécidivistes, âgés de 24 et 35 ans, qui étaient en état de forte impulsivité à cause de la drogue et qui ont exposé les policiers et les citoyens à une agression imminente et dangereuse à l’arme blanche.