Entretiens en visioconférence entre M. Bourita et son homologue omanais

mardi, 13 avril, 2021 à 15:45

Rabat – Le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita, s’est entretenu, mardi en visioconférence, avec son homologue omanais, M. Badr bin Hamad bin Hamood al-Busaid, et ce dans le cadre des relations fraternelles entre les deux pays et de leur tradition de consultation et de coordination politique.

Au cours de cet entretien, MM. Bourita et al-Busaid ont fait l’état des lieux des relations entre les deux pays frères dans les différents domaines, lesquelles vivent au rythme d’une dynamique positive depuis la 5è commission mixte que les deux ministres ont présidée en janvier 2019 à Mascate, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger.

Les deux parties ont également fait part de leur volonté de tenir la prochaine commission mixte au Maroc, dès l’amélioration de la situation sanitaire liée à la pandémie du nouveau coronavirus, ajoute la même source.

Plusieurs questions arabes et régionales d’actualité ont été traitées à l’occasion de ces entretiens, à propos desquelles se dégage une convergence de vues, relève le communiqué, notant que les deux ministres ont souligné la vision que partage le Maroc et le Sultanat d’Oman sur la prééminence du dialogue et de l’entente pour régler les conflits dans la région arabe, de sorte à garantir la sécurité, la stabilité et l’intégrité territoriale des pays loin de toute division ou séparatisme.

A cette occasion, M. Bourita s’est félicité de la position constante du Sultanat d’Oman en soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara et l’unité de ses territoires, et aux mesures prises par le Royaume pour défendre sa sécurité et sa souveraineté.

Il a également mis en avant le rôle prépondérant que ne cesse de jouer le Sultanat dans la région, grâce à la conduite éclairée du Sultan Haïtham Ben Tarek, ainsi que ses efforts visant à rapprocher les points de vue dans nombre de questions régionales et internationales.

Pour sa part, M. al-Busaid a hautement salué la sage politique de Sa Majesté le Roi Mohammed VI que Dieu L’assiste, et son rôle pionnier dans la défense des questions arabes et islamiques, à leur tête la cause palestinienne et Al-Qods Acharif, comme terre de coexistence entre les religions monothéistes, conclut le communiqué.