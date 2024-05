INDH/Mohammedia: des actions savantes en faveur du bien-être de la mère et de l’enfant

samedi, 18 mai, 2024 à 21:11

Mohammedia – L’Initiative nationale pour le Développement humain (INDH), qui célèbre son 19ème anniversaire sous le signe du bien-être de la mère et de l’enfant, aura indubitablement fait franchir un nouveau palier dans la prise de conscience à l’égard de l’importance de la santé maternelle et infantile et de son rôle décisif dans l’édification d’un avenir radieux pour les générations montantes.

Le bilan des projets lancés dans ce sens au niveau de la préfecture de Mohammedia, présenté samedi, donne à appréhender l’impact indéniable des efforts déployés dans le cadre de cette initiative royale, particulièrement dans le domaine de la promotion de la croissance saine de l’enfant, de la santé maternelle et infantile et de la qualité de nutrition de la mère et de l’enfant.

Dans une allocution, le gouverneur de la préfecture de Mohammedia, Hicham M’daghri Alaoui, président du Comité Préfectoral du développement humain qui a tenu par la même occasion sa 47è session, a indiqué que la célébration de l’anniversaire de l’INDH constitue l’occasion de faire la lumière sur les réalisations au niveau de la préfecture et de déterminer les moyens d’optimiser l’efficacité et l’impact des projets réalisés sur les populations ciblées, notamment ceux relatifs au développement du capital humain en général et la petite enfance en particulier.

M. M’daghri Alaoui a souligné, dans ce sillage, qu’au niveau de la préfecture de Mohammedia, un total de 313 projets ont été réalisés en cinq ans au titre de la phase III pour un coût global de plus de 100 millions de dirhams (MDH), auquel l’INDH a contribué à hauteur de plus de 97 MDH. Le nombre de bénéficiaires directs ayant atteint lui, près de 300 mille, a-t-il ajouté.

Il a également souligné la programmation de la réalisation de plusieurs projets et mesures visant à renforcer le capital humain, précisant que le budget alloué dans le cadre du Programme 4, “Impulsion du capital humain des générations montantes”, s’élève à 48 MDH pour la concrétisation de 54 projets ayant bénéficié à 276 mille personnes.

Par ailleurs, le gouverneur de la préfecture de Mohammedia a noté que pour promouvoir les efforts en faveur du développement de la petite enfance, en particulier dans le domaine de la santé et la nutrition de la mère et de l’enfant, et pour éviter la hausse du taux de mortalité des mères et des enfants de moins de 5 ans, il s’avère décisif d’agir pour améliorer l’accès des femmes et des enfants aux soins de santé, notamment en milieu rural. Dans ce sillage, les 1000 premiers jours de la vie de l’enfant sont une étape cruciale pour une croissance optimale, a-t-il insisté.

Pour sa part, la cheffe de division de l’action sociale à la préfecture de Mohammedia, Khadija Jilal, a abordé les réalisations dans le cadre du programme 4, notamment en ce qui a trait à la santé de la mère et de l’enfant, présentant les principaux partenariats et projets réalisés dans ce domaine.

Dans une déclaration à la MAP, elle a fait état de l’organisation prochaine d’une table ronde autour de la santé de la mère et de l’enfant, ainsi que de campagnes médicales et de sensibilisation pour promouvoir les bonnes pratiques pour une nutrition optimale durant les 1000 premiers mois de la vie de l’enfant.

Le concept des 1000 premiers mois de la vie de l’enfant a fait l’objet à cette occasion d’un exposé donné par Hanane Mourchid, responsable à la Délégation préfectorale de la Santé et de la Protection sociale à Mohammedia, qui a présenté les différents programmes adoptés dans ce sens par son ministère, citant trois catégories ciblées dans le cadre de la campagne menée au niveau de la préfecture de Mohammedia : Grossesse (7892), 0-11 mois (7764), 12 à 23 mois (7710).

Elle a également souligné les principaux axes des stratégies adoptées comme la nutrition, les suppléments nutritifs et la vaccination, présentant des études sur le retard de croissance et l’obésité chez les enfants de moins de 5 ans et les moyens à même d’améliorer la qualité de croissance et de bien-être de la mère et de l’enfant.

La cérémonie de célébration du 19è anniversaire de l’INDH a été marquée par la présence notamment de parlementaires, d’élus locaux, de présidents des comités locaux de développement humain et d’acteurs associatifs.