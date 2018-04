Le renforcement de la coopération dans le secteur de l’énergie au centre d’entretiens maroco-indiens à New Delhi

mercredi, 11 avril, 2018 à 14:18

New Delhi – Les moyens de renforcer la coopération bilatérale entre le Maroc et l’Inde ont été au centre d’entretiens, mardi à New Delhi, entre le ministre de l’Energie, des mines et du développement durable, Aziz Rabbah et des responsables indiens du secteur de l’énergie.