SIEL 2024: la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement organise des ateliers de sensibilisation sur l’IA

mercredi, 15 mai, 2024 à 17:21

Rabat – La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement (FM6E) a organisé, mercredi à Rabat, des ateliers de sensibilisation sur l’intelligence artificielle (IA) et les perspectives de son utilisation dans le domaine de la protection de l’environnement.

Tenus par la Fondation en marge des activités de la 29e édition du Salon international de l’édition et du livre (SIEL), ces workshops visent à sensibiliser les étudiants à l’importance de l’IA et aux méthodes favorisant une utilisation positive et efficace de cette technologie, en particulier dans le secteur de la protection de l’environnement et du développement durable.

Dans une déclaration à la MAP, le coordinateur du African Youth Climate Hub (l’Initiative de la jeunesse africaine sur le changement climatique) à la FM6E, Ismail Farjia, a indiqué que ces ateliers ciblent principalement la prise de conscience des “jeunes journalistes” aux utilisations de l’IA, particulièrement dans leurs productions artistiques et journalistiques incluses dans ce programme pédagogique.

M. Farjia a également fait savoir que ces ateliers tablent l’utilisation efficace et responsable de l’IA par ces “jeunes journalistes” au sein de leurs productions et créations, précisant que l’UNESCO, en sa qualité de partenaire principal de la Fondation, contribue de manière significative au succès de ces ateliers en mettant en évidence les avantages et les inconvénients de l’IA, en particulier et des technologies modernes, en général.

Pour sa part, la responsable des programmes d’éducation, d’environnement et de développement durable à la FM6E, Meryem Khodari, a relevé, dans une déclaration similaire, que la participation de la Fondation, sous la présidence de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, à la 29e édition du SIEL est une occasion idoine de souligner son engagement effectif dans les domaines de l’éducation à l’environnement et du développement durable, avec au programme une gamme d’activités éducatives au niveau de l’espace Marvel et l’espace Enfant.

Mme Khodari a, par ailleurs, souligné que la Fondation organise, dans le cadre du programme “Eco-Ecoles” et “Jeunes journalistes”, une série d’ateliers de sensibilisation et d’éducation au profit de 90 élèves et leurs encadrants autour des sujets liés à la protection de l’environnement et au développement durable, à savoir des ateliers de recyclage, de l’utilisation de l’IA, ainsi que des reportages en faveur des ”Jeunes journalistes”.

De son côté, Rania Flifla, élève participante à l’atelier “Jeunes journalistes”, a exprimé à la MAP sa joie de participer aux activités du SIEL, notant que cette initiative offre une excellente occasion de bénéficier de l’atelier de sensibilisation sur l’IA.

“Cet atelier m’a permis d’apprendre davantage sur les usages de l’intelligence artificielle et ses défis, en plus de valoriser l’intelligence humaine en contraste avec l’intelligence artificielle”, a-t-elle expliqué.

La Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement est présente à la 29e édition du SIEL, organisée du 9 au 19 mai à Rabat, avec au programme un ensemble d’activités éducatives et interactives afin de mettre en avant son engagement concret en faveur de l’environnement.