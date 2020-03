M. Benchaaboun s’entretient avec le ministre turkmène des Affaires étrangères

jeudi, 5 mars, 2020 à 15:26

Dans un environnement encore peu favorable à l’autonomisation des femmes en République Démocratique du Congo (RDC), pays qui peine encore à offrir des opportunités égales aux hommes et aux femmes en vue de leur protection et sécurité, Latifa Zaouague, une Marocaine, a bravé les préjugés et réussi se frayer un chemin dans les affaires.